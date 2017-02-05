«Боруссия» Дортмунд объявила о трансфере Эмера Топрака

Защитник «Байера» Эмер Топрак по завершении сезона станет игроком дортмундской «Боруссии». «Шмели» подтвердили трансфер 27-летнего игрока, контракт с которым будет подписан до лета 2021 года.

Центральный защитник «Байера» Эмер Топрак грядущим летом присоединится к «Боруссии», сообщается на официальном сайте дортмундского клуба. Топрак подпишет с «Боруссией» контракт, срок которого будет рассчитан до 30 июня 2021 года.

Детали сделки не разглашаются, однако ранее стало известно, что за Эмера Топрака «Боруссия» заплатит 12 миллионов евро, прописанные в контракте 27-летнего игрока с «Байером» в качестве отступных.

Турецкий защитник выступает за «Байер» с 2011 года. В общей сложности провел за клуб из Леверкузена 191 матч.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Боруссии» Дортмунд