«Боруссия» Дортмунд готова предложить 40 миллионов евро за двух игроков «Фиорентины»

«Боруссия» Дортмунд планирует усилиться двумя футболистами итальянской «Фиорентины». В сферу интересов немецкого клуба входят Милан Бадель и Никола Калинич.

За обоих игроков Дортмунд готов предложить 40 миллионов евро. Также сообщается, что «шмели» заинтересованы в главном тренере флорентийского клуба Паулу Соузе. Но назначение Соузы сможет произойти только в случае ухода нынешнего тренера «Боруссии» Томаса Тухеля.

В текущем сезоне Калинич отметился 19-ю мячами и отдал четыре голевых паса. Бадель забил два гола, и трижды ассистировал партнерам. «Фиорентина» занимает восьмое место с 48-ю баллами.

В Бундеслиге «Боруссия» занимает третью позицию. Дортмунд продолжает борьбу за Лигу чемпионов, и в первом матче четвертьфинала примет на своем поле «Монако». Матч начнется 11 апреля в 21:45 по мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia