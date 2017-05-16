«Боруссия» Дортмунд достигла договоренности с Люсьеном Фавром

Дортмундская «Боруссия» ищет нового главного тренера. Руководство клуба уже достигло договорённости с наставником «Ниццы» Люсьеном Фавром относительно его работы у руля немецкой команды.

Действующий контракт швейцарского специалиста с французским клубом в силе до лета 2019 года, и теперь он пытается расторгнуть соглашение.

Ранее сообщалось, что между исполнительным директором «Боруссии» Ханс-Йоахимом Ватцке и наставником команды Томасом Тухелем возникла конфликтная ситуация из-за первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3). Тухель был недоволен тем, что решение о сроках проведения игры после взрывов около автобуса «Боруссии» было принято без него. Также, немецкие СМИ уже неоднократно писали о возможном уходе Тухеля с поста наставника «шмелей».

Напомним, контракт Тухеля с «Боруссией» рассчитан до конца сезона 2017/2018.

На данный момент дортмундская «Боруссия» с 61 очками расположилась на третьей строчке таблицы чемпионата Германии. Отставание от идущего вторым «Лейпцига» — 5 очков.

Фото: Global Look Press

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