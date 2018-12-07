«Боруссия» Д подпишет вундеркинда из «Коринтианса», Жозе Моуринью может вернуться в «Реал». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 декабря.
1. Ильзат Ахметов признан лучшим молодым игроком России
Футболист получил награду «Первая пятерка».
2. Матч чемпионата Франции перенесен
В связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни.
3. «Боруссия» Д согласовала контракт с вундеркиндом из «Коринтианса»
Педриньо Делмино провел в высшей лиге Бразилии за «Коринтианс» 35 матчей и сделал 2 результативные передачи.
4. «Милан» торгуется с «Челси» за Сеска Фабрегаса
Итальянский клуб готов предложить за 31-летнего испанца 8 миллионов евро, а лондонцы хотят получить около 12 млн.
5. Жозе Моуринью может вернуться в «Реал»
Португалец намерен вернуться в Ла Лигу.
Фото: Сергей Дроняев