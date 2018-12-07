«Боруссия» Д подпишет вундеркинда из «Коринтианса», Жозе Моуринью может вернуться в «Реал». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Реал» — 1:0. Москва. Стадион «Лужники». 2 октября 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 декабря.

1. Ильзат Ахметов признан лучшим молодым игроком России

Футболист получил награду «Первая пятерка».

2. Матч чемпионата Франции перенесен

В связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни.

3. «Боруссия» Д согласовала контракт с вундеркиндом из «Коринтианса»

Педриньо Делмино провел в высшей лиге Бразилии за «Коринтианс» 35 матчей и сделал 2 результативные передачи.

4. «Милан» торгуется с «Челси» за Сеска Фабрегаса

Итальянский клуб готов предложить за 31-летнего испанца 8 миллионов евро, а лондонцы хотят получить около 12 млн.

5. Жозе Моуринью может вернуться в «Реал»

Португалец намерен вернуться в Ла Лигу. 

Фото: Сергей Дроняев

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