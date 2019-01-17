«Боруссия» Д не будет продавать «Баварии» игроков, Сержа Орье арестовали за нанесение телесных повреждений. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 января.

1. Дортмундская «Боруссия» больше не будет продавать «Баварии» игроков

Таким образом «шмели» хотят навязать мюнхенцам постоянную борьбу за титул.

2. Сержа Орье арестовали за нанесение телесных повреждений своей девушке

Защитник «Тоттенхэма» оказался в полиции перед матчем с «Манчестер Юнайтед».

3. Эден Азар отклонил два предложения «Челси» о продлении контракта

Бельгиец ожидает предложения от «Реала», которое должно поступить летом.

4. Кристиан Эриксен заинтересован в переходе в мадридский «Реал»

Переговоры по новому контракту с «Тоттенхэмом» идут тяжело.

5. «Гуанчжоу Эвергранд» выкупил Паулиньо у «Барселоны»

Бразилец окончательно возвращается в Китай.

Фото: Global Look Press

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