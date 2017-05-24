«Боруссия» Д интересуется Максом Крузе

Форвард «Вердера» Макс Крузе может перейти в другой немецкий клуб. 29-летним нападающим интересуется дортмундская «Боруссия».
Летом команду из Дортмунда может покинуть Пьер-Эмерик Обамеянг, поэтому «Боруссия» идет достойную замену габонскому форварду.
Ранее стало известно, что китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов платить Крузе 13 миллионов евро в год.
Контракт Крузе с бременским клубом рассчитан до 2019 года, опция выкупа – 15 миллионов.
В 23 матчах прошедшего чемпионата Германии форвард забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.
Фото: Global Look Press
Источник: Bild