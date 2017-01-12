«Борнмут» хочет арендовать Джона Терри

«Борнмут» намерен арендовать Джона Терри. Ветерану «синих» непросто пробиваться в основной состав и доиграть сезон англичанин может под руководством Эдди Хау.

«Борнмут» сделал запрос относительно возможности арендовать капитана «Челси» Джона Терри до конца сезона.

После травмы в начале сезона и перехода Антонио Конте на игру в три защитника Терри стало непросто пробиться в состав, поскольку места в обороне оказались распределены между Гари Кэйхиллом, Давидом Луисом и Сезаром Аспиликуэтой.

Курт Зума также вернулся в строй в матче Кубка Англии с «Питерборо», тогда как Терри в этой же встрече был удалён с поля на 66-й минуте.

Это было его первое попадание в стартовый состав «синих» с момента игры против «Вест Хэма» в Кубке Лиги 26 октября. Теперь же 36-летний игрок дисквалифицирован на встречу с «Лестером» в рамках Премьер-лиги, поскольку во вторник это наказание было оставлено в силе.

В первой половине сезона «Борнмут» арендовал у «Челси» Натан Аке, прежде чем тот был отозван на «Стэмфорд Бридж» вслед за серией впечатляющих выступлений.

Терри провёл всю свою карьеру в «Челси», за исключением периода аренды в «Ноттингем Форест» в 2000-м году.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports