«Борнмут» готов купить Антона Миранчука этим летом

«Борнмут» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» и сборной России Антону Миранчуку. Сумма отступных Антона составляет 7 миллионов евро.

Главный скаут английского клуба Стив Гритт присутствовал на первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Ниццей» и «Локомотивом» (2:3) и остался в восторге от игры хавбека «красно-зеленых». В той встрече 22-летний футболист отметился результативной передачей.

«Борнмут», владельцем которого является российский бизнесмен Максим Демин, всерьез рассматривает вариант с приобретением Миранчука в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Антон сыграл 20 матчей, в которых забил один гол и отдал семь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат