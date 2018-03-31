Борис Ротенберг установил рекорд РФПЛ по числу матчей в запасе

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг установил рекорд среди полевых игроков по количеству матчей, проведенных на скамейке запасных в чемпионатах России. Среди всех игроков рекорд принадлежит Сергею Чепчугову.

В матче 24-го тура против «Амкара» он остался в запасе в 131-й раз.

Ротенберг побил рекорд защитника Олега Пашинина, который ранее выступал за «Локомотив».

Среди всех игроков рекорд по матчам в запасе принадлежит многолетнему сменщику Игоря Акинфеева в ЦСКА Сергею Чепчугову.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс