Джанни Инфантино рассказал, что большинство конфедераций поддержало идею увеличения числа участников чемпионата мира. Количество стран, принимающих участие в турнире, может увеличиться до 48.

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в Дубае сообщил, что его поддержало большинство конфедераций в вопросе расширения чемпионата мира до 48 команд.

9 января на совете ФИФА данный вопрос должен быть решен. Существует два варианта: увеличение числа участников с 32 до 48 или до 40. Также Инфантино отметил, что данная идея интересна и с финансовой точки зрения.

Фото: Global Look Press

Источник: L’equipe