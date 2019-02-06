Болельщику «Борнмута» запретили посещать матчи. Он бросил на поле пирог

Автор: Евгений Морозов 0

Борнмут

Болельщик «Борнмута» Адам Кокс получил бан на посещение матчей клуба. Все из-за инцидента, произошедшего в игре Кубка лиги с «Челси» (0:1) в декабре.

27-летний фанат бросил пирог на поле во время матча на «Стэмфорд Бридж».

Болельщика признали виновным, о сроках запрета не сообщается. В 2012 году за подобное нарушение он получил трехлетний бан на посещение матчей.

Неизвестно, какой именно пирог бросил Кокс. В меню «Челси» в день матчей входят пироги с ягненком, розмарином и чесноком.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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