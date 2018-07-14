Болельщики «Ювентуса» не смогут попасть на презентацию Криштиану Роналду

Презентация нападающего Криштиану Роналду в качестве новичка «Ювентуса» будет закрыта для болельщиков. Итальянский клуб, который никогда не представлял новичков своим болельщикам, не собирается делать исключения и в случае с переходом 33-летнего португальца.

Презентация Роналду состоится в день его прилета в Турин. Футболисту предстоит пройти медицинское обследование и принять участие в пресс-конференции.

Накануне «Ювентус» подтвердил, что Роналду будет выступать под седьмым номером, который раньше принадлежал Хуану Куадрадо. Также было подтверждено, что игрок прибудет в Турин 16 июля.

Трансфер Роналду обошёлся «Ювентусу» в € 100 млн, которые туринцы должны будут выплатить «Реалу» в течение ближайших двух лет. По сообщениям прессы, годовой оклад португальца в новом клубе составит € 30 млн.

Фото: Global Look Press

Источник: As