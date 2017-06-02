Болельщики в одежде с экстремистской символикой не будут пропущены на матчи Кубка конфедераций

Некоторые зрители не попадут на трибуны российских стадионов во время Кубка конфедераций. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции по Москве.

«Каких-либо ограничений в одежде при следовании на футбольные матчи не существует. Но при наличии экстремистских надписей или нацистской символики на одежде люди не пройдут на спортивный объект.

Хочется, чтобы люди были одеты красиво, стильно и чувствовали себя комфортно», — заявили в департаменте.

Напомним, Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля. Турнир пройдет в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: РИА Новости