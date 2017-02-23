Болельщики «Твенте» бесплатно посетят игру с «Аяксом» из-за трансфера Хакима Зиеха

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

В летнее трансферное окно футболист «Твенте» Хаким Зиех перешел в  «Аякс». Сегодня стало известно о любопытном пункте в договоре между двумя клубами.

Сообщается, что руководство «Твенте» попросило у столичного клуба о том, чтобы болельщики из Энсхеде бесплатно попали на игру между двумя этими командами. «Аякс» согласился с данными требованиями. Поединок состоится 12 марта в Амстердаме.

Напомним, трансфер марокканца Зиеха обошелся «аяксидам» в 3 миллиона евро. За красно-белых полузащитник сыграл 19 матчей и забил 6 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Eurosport

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Дмитрий Темников
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