Болельщики «Спартака» выбежали на поле после матча с «Амкаром»

Московский «Спартак» победил «Амкар» в Перми (1:0). Болельщики «красно-белых» выбежали на поле после матча, чтобы поздравить команду с чемпионством.

«На поле стадиона «Звезда» творится вакханалия. Болельщики Спартака прорвались с трибун и бросились обнимать своих кумиров. Сальваторе Боккетти остался даже без трусов, ибо болельщики на память возжелали заиметь их тоже. Не остались целы ворота на стадионе «Звезда». Их фанаты «Спартака» растаскивают на сувениры», – сообщают в пресс-службе «Амкара».

Московский «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Амкара»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»