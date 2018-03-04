Болельщики «Спартака» подожгли кресла на гостевом секторе стадиона «РЖД Арена»

После матча 21-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Спартак» (0:0) фанаты гостей устроили пожар на трибуне за воротами стадиона «РЖД Арена». Болельщики подожгли несколько кресел.

Пожар продолжался около 10 минут, после чего был потушен сотрудниками МЧС.

Напомним, что во время матча фанаты «Локомотива» выкрикивали оскорбительные слова в адрес бывших футболистов команды Дениса Глушакова, Александра Самедова и Андрея Ещенко, которые теперь выступают за красно-белых.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»