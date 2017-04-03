Болельщики «Спартака» поддержали петербуржцев баннером

Болельщики московского «Спартака» отреагировали на сегодняшние трагические события в Санкт-Петербурге. Перед началом матча 21-го тура российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Оренбургом» активные поклонники «народной команды» вывесили на трибунах баннер в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга.

«Безмерная боль, что рвёт сердца на части. Питер, скорбим», – написано на баннере.

Памяти жертв трагедии в петербургском метро… pic.twitter.com/88pYhhfgNR — Фратрия (@fratria) April 3, 2017

Также сообщалось, что болельщики «Спартака» откажутся от визуальной поддержки в матче с «Оренбургом» в связи с терактами в метро в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в Санкт-Петербурге днём 3 апреля в поезде метро на перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» произошёл взрыв. Погибли 10 человек, около 50 ранены.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «Фратрии»