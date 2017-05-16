Болельщики смогут выйти на поле после матча «Спартака» с «Тереком»

Автор: Дмитрий Темников 0
РФПЛ. 27 тур. «Спартак» — «Томь» — 1:0. Москва. «Открытие Арена». 6 мая 2017 г.
«Спартак» стал еще ближе к чемпионству

Завтра футболисты московского «Спартака» получат кубок победителей РФПЛ. На официальном сайте клуба появилась информация, как болельщики смогут отпраздновать данное событие.

«Отметим, что по завершении встречи с «Тереком» состоится торжественная церемония, во время которой спартаковцам будет вручен кубок чемпионов России по футболу сезона-2016/17. В эти радостные минуты болельщики смогут находиться рядом с командой. ФК «Спартак» совместно с официальным фан-клубом подготовил программу праздничного мероприятия. Она включает в себя организованный выход спартаковских поклонников на поле», – об этом сообщается в пресс-службе красно-белых.

Билеты на домашнюю игру с грозненцами уже раскуплены. Напомним, команда Массимо Карреры обеспечила себе первое место по окончании 27-го тура чемпионата России.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»

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