Болельщики смогут бесплатно пройти на игру 1/4 финала Кубка России между «Уфой» и «Анжи»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Уфа

«Уфа» подготовила несколько сюрпризов для болельщиков перед игрой в четвертьфинале национального Кубка. Об этом сообщил руководитель пресс-службы команды Сергей Тыртышный.

«Вход для всех желающих на четвертьфинал Кубка России против «Анжи» будет бесплатным. Помимо этого мы планируем сделать небольшой подарок для всех зрителей, которые придут на стадион. Каждый пришедший может безвозмездно напиться теплым чаем, а также поесть вкусную кашу.  Хотим тепло и вкусно согреть болельщиков, ведь в день матча обещают -9», — заявил Тыртышный.

Напомним, четвертьфинальная игра между уфимцами и махачкалинцами состоится 1 марта. Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Бомбардир.ру

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