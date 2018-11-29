Болельщики «Севильи» недовольны Квинси Промесом и сомневаются в нем

Автор: Евгений Морозов 0

Испанский журналист Хосе Эспина рассказал, как фанаты «Севильи» относятся к Квинси Промесу. На счету голландца 1 гол и 1 голевая передача в 15 матчах за клуб из Андалусии.

На ваш взгляд, есть ли прогресс в игре Промеса?

— Практически нет. Скажу честно, мы рассчитывали на большее. Конечно, он сыграл пока не слишком много, но это все взаимосвязанные вещи. В клубе им не очень довольны, но все еще ждут, что он проявит себя. А вот болельщики уже начинают уставать от ожиданий и высказывают сомнения на его счет.

В чем это выражается? Освистывают его? 

— Нет, до свиста еще не дошло, но в разговорах чувствуется недовольство. Конечно, чемпионат и сам футбол в Испании очень отличаются от российских, но Промес слишком уж нервничает, когда оказывается на поле. Это мешает ему продемонстрировать свой уровень и наладить связь с партнерами по команде. Взаимопонимания между ними пока нет. Думаю, нужно дать ему еще немного времени, – рассказал Эспина.

Фото: Global Look Press
Источник:  «Спорт-Экспресс»

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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