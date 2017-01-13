Болельщики сборной Чили покупают больше всего билетов на Кубок Конфедераций

19 января завершается первый этап продаж билетов на Кубок Конфедераций-2017. В пресс-службе ФИФА рассказали о ходе продаж на данный момент.

«Сейчас у всех болельщиков еще есть возможность заказать билеты на любой матч в режиме онлайн. В дальнейшем продажи будут осуществляться в порядке живой очереди. Мы с оптимизмом смотрим на динамику продаж. Билеты активно приобретают и россияне, и иностранцы.

Особенно удвиляют чилийцы. До России им предстоит добираться практически через полмира. Но это не помеха для фанатов южноамериканской сборной. Они готовы на все ради поддержки родной команды», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе ФИ

На групповом этапе турнира футболисты La Roja сыграют со сборными Германии, Австралии и чемпионом Кубка африканских наций. Кубок Конфедераций пройдет с 17 июля по 2 июня на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФИФА