Болельщики сборной Бразилии призывают команду проиграть в игре с Чили

Болельщики сборной Бразилии призывают свою команду проиграть в заключительном домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года команде Чили, который состоится 11 октября. Бразильцы сопровождают свои сообщения в соцсетях о предстоящей встрече специальным хэштегом #EntregaBrasil.

Болельщики рассчитывают на то, что поражение их национальной команды сборной Чили может усложнить задачу по выходу на ЧМ-2018 принципиальному сопернику – команде Аргентины.

Сборная Бразилии (38 очков) досрочно обеспечила себе первое место в турнирной таблице и путевку на ЧМ-2018. Чили (26) располагается на третьей строчке, а Аргентина (25) перед заключительным гостевым матчем с Эквадором (11 октября) занимает шестое место. Напомним, что в отборочном турнире Южной Америки только четыре первые команды получают прямые путевки на ЧМ-2018, а команде, которая займет пятое место, предстоит сыграть стыковые матчи.

Фото: Global Look Press

Источник: CNN Chlie

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»