Болельщики «Ростова» будут выдавать пледы фанатам «МЮ»

Болельщики «Ростова» на домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» намерены провести акцию «Gentlefan». Суть акции заключается в гостеприимном отношении к болельщикам английской команды.

«Содержание данного мероприятия в том, что на входе на гостевой сектор болельщикам с Туманного Альбиона будут выдаваться теплые пледы, для того чтобы они не замерзли! Всем известно, что погода в марте непредсказуема, и мы как гостеприимные хозяева должны позаботиться о своих гостях!

Уже в следующем году нас ожидает историческое событие — чемпионат мира 2018 года! Наш город посетят десятки тысяч болельщиков! Мы как город-организатор должны будем приложить все усилия к тому, чтобы пребывание в нашем городе было максимально комфортным и безопасным для приезжих болельщиков. Данной акцией мы хотим подать пример для всех жителей нашей страны! И самое главное — развенчать миф о том, что у нас небезопасно. Ждем! Приезжайте! Почувствуйте наше тепло!» — говорится в сообщении болельщиков «Ростова» на странице в социальной сети.

Напомним, что ранее «МЮ» разослал письма своим болельщикам в преддверии выездного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова». В письмах представители клуба советовали фанатам не привлекать внимания клубной атрибутикой во время прогулки по Ростову или на подходах к стадиону, т.к. опасаются нападения российских болельщиков на своих фанатов.

Всего в Ростов-на-Дону из Великобритании прибыли 238 фанатов «Манчестер Юнайтед».

Начало матча назначено на 9 марта на 21:00 по московскому времени.

Фото: официальный сайт ФК «Ростов»

Источник: vk.com