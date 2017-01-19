Болельщики «Реала» требуют, чтобы Криштиану Роналду уехал в Китай

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Роналду

Фанаты мадридского «Реала» остались крайне недовольны игрой Криштиану Роналду во вчерашнем матче 1/4 финала Кубка Испании с «Сельтой» (1:2). Болельщики предложили португальцу перейти в китайский чемпионат.

Болельщики «Реала» выражают недовольство игрой Криштиану Роналду. Болельщики отмечают, что Криштиану не видно на футбольном поле, и требуют продажи игрока в Китай. Фанаты считают, что на деньги от его трансфера можно приобрести Роберта Левандовского, который принесёт больше пользы.

Болельщики «королевского клуба» не в первый раз в сезоне недовольны игрой Криштиану. Напомним, при Зидане команда ни разу не проигрывала, если Роналду отсутствовал на поле.

Фото: Global Look Press

Источник: AS

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Лидия Дидык
Лидия Дидык
https://vk.com/lydiadidyk

Читайте по теме

Зинедин Зидан: «Роналду нам еще нужен»

Рио Фердинанд: «Пробегу по улице голым, если Роналду не получит Золотой мяч-2013»

Антуан Гризманн подписал шестилетний контракт с «Атлетико»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 