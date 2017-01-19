Болельщики «Реала» требуют, чтобы Криштиану Роналду уехал в Китай

Фанаты мадридского «Реала» остались крайне недовольны игрой Криштиану Роналду во вчерашнем матче 1/4 финала Кубка Испании с «Сельтой» (1:2). Болельщики предложили португальцу перейти в китайский чемпионат.

Болельщики «Реала» выражают недовольство игрой Криштиану Роналду. Болельщики отмечают, что Криштиану не видно на футбольном поле, и требуют продажи игрока в Китай. Фанаты считают, что на деньги от его трансфера можно приобрести Роберта Левандовского, который принесёт больше пользы.

Болельщики «королевского клуба» не в первый раз в сезоне недовольны игрой Криштиану. Напомним, при Зидане команда ни разу не проигрывала, если Роналду отсутствовал на поле.

Фото: Global Look Press

Источник: AS