Болельщики «Райо Вальекано» в ярости от перехода Романа Зозули в их клуб

Ультрас «Райо Вальекано» предупредили президента клуба Рауля Мартина Пресу, что выступают против трансфера украинского полузащитника Романа Зозули из «Бетиса». Болельщики не разделяют его политические взгляды.

«Мартин Преса! Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу», — говорится в заявлении болельщиков на их официальной странице в «Твиттере».

В нынешнем сезоне футболист провел 6 матчей за «Бетис».





Фото: Global Look Press / Twitter

Источник: Twitter