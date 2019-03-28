Болельщики признали гол Лионеля Месси в ворота «Хетафе» лучшим в истории «Барселоны»

Гол форварда Лионеля Месси в полуфинале Кубка Испании сезона-2006/07 в ворота «Хетафе» признан лучшим в истории «Барселоны». После 60 отборочных раундов в финал вышли четыре забитых мяча – три в исполнении Месси и один от Серджи Роберто.

Гол аргентинского форварда в ворота «Хетафе» набрал 45% голосов и занял первое место.

На втором месте – гол Месси в ворота «Атлетика» в финале Кубка Испании-2014/15, набравший 28% голосов

За гол аргентинца в ворота «Реала» в Лиге чемпионов-2010/11, занявший третье место, проголосовало 16% человек.

Четвертое место (11%) занял гол Серджи Роберто в ворота «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов-2016/17.

Голосование длилось три месяца, в нем поучаствовало более 500 тысяч человек из более чем 160 стран.

Месси вручили приз за лучший гол в истории «Барселоны».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Барселоны»