Болельщики приобрели более 18 тысяч билетов на товарищеский матч Россия — Бельгия

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Фишт

Продолжается реализация билетов на контрольную игру между сборными России и Бельгии. Встреча состоится на сочинском стадионе «Фишт».

По сообщениям СМИ, на игру уже приобретено более 18 тысяч билетов. Всего же арена в Сочи вмещает 40 тысяч мест. По заявлениям пресс-службы администрации Краснодарского края, первый в истории города матч сборной России может собрать аншлаг.

Напомним, встреча пройдет 28 марта. Начало поединка намечено на 19:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт администрации Краснодарского края

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Дмитрий Темников
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