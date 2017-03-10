Болельщики приобрели более 18 тысяч билетов на товарищеский матч Россия — Бельгия

Продолжается реализация билетов на контрольную игру между сборными России и Бельгии. Встреча состоится на сочинском стадионе «Фишт».

По сообщениям СМИ, на игру уже приобретено более 18 тысяч билетов. Всего же арена в Сочи вмещает 40 тысяч мест. По заявлениям пресс-службы администрации Краснодарского края, первый в истории города матч сборной России может собрать аншлаг.

Напомним, встреча пройдет 28 марта. Начало поединка намечено на 19:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт администрации Краснодарского края