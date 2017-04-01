Болельщики «Локомотива» могут бесплатно посетить матч с «Уфой»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Уфа, Локомотив

На матч 21-го тура поклонники «железнодорожников» смогут пройти бесплатно. Гостевые кассы откроются за полтора часа до матча.

Гостевые кассы начнут работать в 13:30 по мск.

Матч «Уфа» — «Локомотив» пройдет 1 апреля на стадионе «Нефтяник» и начнется в 15:00 по мск.

«Уфа» занимает пятое место, опережая на пять очков идущий на десятой строчке «Локомотив». В первом круге «уфимцы» с минимальным счетом обыграли «железнодорожников».

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Источник: твиттер «Локомотива»

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