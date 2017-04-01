Болельщики «Локомотива» могут бесплатно посетить матч с «Уфой»

На матч 21-го тура поклонники «железнодорожников» смогут пройти бесплатно. Гостевые кассы откроются за полтора часа до матча.

🎫 Билеты для болельщиков «Локомотива» на матч #УфаЛоко будут бесплатными! Гостевые кассы откроются за полтора часа до матча. — ФК Локомотив (@fclm_official) April 1, 2017

Гостевые кассы начнут работать в 13:30 по мск.

Матч «Уфа» — «Локомотив» пройдет 1 апреля на стадионе «Нефтяник» и начнется в 15:00 по мск.

«Уфа» занимает пятое место, опережая на пять очков идущий на десятой строчке «Локомотив». В первом круге «уфимцы» с минимальным счетом обыграли «железнодорожников».

Фото:

Источник: твиттер «Локомотива»