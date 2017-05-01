Болельщики «Эмполи» подрались с Леваном Мчедлидзе

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Леван Мчедлидзе

Форвард «Эмполи» Леван Мчедлидзе был атакован фанатами своей команды. Инцидент произошел после матча с «Сассуоло», который хозяева проиграли 1:3.

По окончании встречи он направился к автомобильной стоянке, где столкнулся с группой фанатов «Эмполи», недовольных поражением. Завязалась потасовка, в результате которой Мчедлидзе получил удар по лицу. Чуть позже другая группа болельщиков «Эмполи» вмешалась в ситуацию и встала на сторону форварда команды.

Самое интересное то, что грузинский футболист не принимал участия в матче из-за травмы, но присутствовал на стадионе.

Мчедлидзе забил шесть мячей за «Эмполи» в текущем сезоне. За четыре тура до конца чемпионата «Эмполи» отделяет от вылета всего четыре балла.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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