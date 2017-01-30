Болельщики «Барселоны» считают, что «Реал» причастен к делам против Неймара и Лионеля Месси

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Месси и Неймар

На вчерашнем матче «Реал» Мадрид – «Реал Сосьедад» рядом президентом мадридского клуба заметили прокурора, которая связана с делами игроков «Барселоны». Болельщики «Барсы» сразу же выразили свое мнение.

Болельщики «Барселоны» выразили уверенность, что прокурор, расследовавшая уголовные дела Лионеля Месси и Неймара, связана с «Королевским клубом».

Поклонники каталонцев считают, что дела против лидеров их команжы были инициированы с подачи руководства мадридского клуба.

Напомним, что Лионель Месси в июле был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно за неуплату налогов на сумму 4,1 миллиона евро, а Неймар в ноябре был вызван в испанский суд по обвинению в коррупции.

«Реал» опережает «Барселону» на 4 очка и имеет одну игру в запасе.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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Никита Пронин

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