Болельщики «Барселоны» на матче с «Севильей» освистали гимн Испании в присутствии короля

Болельщики «Барселоны» на финальном матче Кубка Испании против «Севильи» (5:0) освистали гимн страны. На игре присутствовал король Испании Филипп VI.
Фанаты сине-гранатовых недовольны сложившейся политической ситуацией вокруг Каталонии и требуют освободить арестованных лидеров, боровшихся за независимость региона.
В октябре 2017 года власти автономии в одностороннем провозгласили независимость Каталонии.
Así ha sonado el himno de España en el #Wanda #Metropolitano (vía @JulianPereiraDj). pic.twitter.com/cmBaoncqZm
— Radio MARCA (@RadioMARCA) 21 апреля 2018 г.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca