Болельщики «Арсенала» намерены бойкотировать ответный матч Лиги чемпионов с «Баварией»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Болельщики лондонского «Арсенала» выражают свое недовольство положением дел в команде. Фанаты сдают в кассу билеты на ближайшие матчи.

На ответную игру Лиги чемпионов с «Баварией» появилось несколько билетов на 18 секторов. Как известно, еще в начале февраля все места на стадионе были раскуплены. Недовольные болельщики сдают билеты и готвы устроить бойкот команде.

Напомним, в первой игре еврокубка «канониры» проиграли «Баварии» со счетом 1:5. Ответный матч состоится 7 марта в Лондоне.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent

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Дмитрий Темников
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