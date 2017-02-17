Болельщики «Арсенала» намерены бойкотировать ответный матч Лиги чемпионов с «Баварией»

Болельщики лондонского «Арсенала» выражают свое недовольство положением дел в команде. Фанаты сдают в кассу билеты на ближайшие матчи.

На ответную игру Лиги чемпионов с «Баварией» появилось несколько билетов на 18 секторов. Как известно, еще в начале февраля все места на стадионе были раскуплены. Недовольные болельщики сдают билеты и готвы устроить бойкот команде.

Напомним, в первой игре еврокубка «канониры» проиграли «Баварии» со счетом 1:5. Ответный матч состоится 7 марта в Лондоне.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent