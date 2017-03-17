Болельщик «Трабзонспора» вымыл 10 тысяч кресел на арене команды

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Руководство «Трабзонспора» оригинально подошло к решению проблемы вандализма на стадионе. Клуб наказал одного из болельщиков за нарушение порядка.

Во время матча «Трабзонспора» турецкий фанат встал на одно из кресел арены и выложил фотографию в соцсети. Пресс-служба вычислила болельщика и заставила его отмыть 10 тысяч мест на «Медикал Парк Арена».

После 24 туров турецкой Суперлиги «бордово-голубые» набрали 38 очков. Клуб из Трабзона идет на 5-м месте в чемпионате.

Фото: официальная страница ФК «Трабзонспор» в Twitter
Источник: официальная страница ФК «Трабзонспор» в Twitter

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