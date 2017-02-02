Болельщик проехал на велосипеде из Южной Кореи в Ливерпуль, чтобы увидеть матч родного клуба

Болельщик «Ливерпуля» из Южной Кореи 10 тысяч миль, чтобы посетить домашний матч своей любимой команды. Сделал он это на велосипеде.

Юнгджи Ли проехал 10 тысяч миль за 235 дней. Однако по приезду в «Ливерпуль» болельщик не смог достать билет на матч и вынужден был посмотреть его в городском кафе.

Услышав данную историю, «Ливерпуль» подарил мужчине билет на матч с «Тоттенхэмом», который пройдет 11 февраля. Ли признался, что он потратил 5 тысяч долларов во время своего путешествия на велосипеде.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror.co.uk