Болельщик на велосипеде отправился из Египта на чемпионат мира в Россию

Болельщик сборной Египта Мохамед Нуфал решил на велосипеде отправиться в Россию на чемпионат мира — 2018. 24-летнему египтянину предстоит путь длинною в 5 тысяч километров.

Нуфал таким образом решил поболеть за сборную Египта, которая впервые за 28 лет вышла на чемпионат мира, и сыграет в одной группе с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии. Он надеется преодолеть в течение 65 дней и добраться до Москвы через Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину.

«Это больше, чем простая поездка на чемпионат мира. Прекрасный шанс увидеть новые места и узнать о них что-то новое. Если бы я хотел просто съездить на турнир, то, конечно же, выбрал бы самолёт», — сказал болельщик.

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters