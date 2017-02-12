Болельщик «Барселоны» получил ранение в результате стычки с фанатами «Алавеса»

Перед матчем 22 тура Ла лиги «Алавес» — «Барселона» произошла стычка фанатов. Болельщик «сине-гранатовых» был доставлен в больницу.

Накануне матча 22-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Барселона» около 50 фанатов местного клуба, которые были вооружены палками и металлическими прутьями, напали на 20 болельщиков «Барселоны» в одном из баров. Хулиганы бросали в посетителей заведения столы и стулья.

В результате инцидента один из поклонников каталонского клуба получил тяжелые ранения и был доставлен в местную больницу. Полицейским удалось задержать только одного из нападавших – 19-летнего болельщика «Алавеса».

Матч «Алавес» — «Барселона» завершился со счетом 0:6.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo