Болельщик «Астон Виллы» во время матча бросил в главного тренера бирмингемцев Брюса кочан капусты

Фанаты нещадно критикуют тренера. Дело дошло до метания предметов.

Главный тренер «Астон Виллы» Стив Брюс продолжает подвергаться обструкции со стороны болельщиков в связи со слабыми результатами команды на старте сезона.

Во время матча с «Престон Норт Энд» в рамках 11-го тура английского Чемпионшипа (3:3) один из фанатов «вилланов» бросил в специалиста кочан капусты.

«К сожалению, этот поступок характеризует общество, в котором мы находимся. Никто никого не уважает. Вся эта ситуация – это полное неуважение ко мне. Меня всегда отличало желание засучить рукава и работать. Я всегда буду стремиться вперёд», — заявил Брюс.

«Астон Вилла» после 11 туров занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от лидирующего в первенстве «Лидс Юнайтед» на семь очков.

По сообщениям СМИ, новым наставником «Астон Виллы» может стать бывший главный тренер миланского «Интера»

и пражской «Спарты» Андреа Страмаччони.

Фото: оф. сайт ФК «Астон Вилла»

Источник: BBC оф. сайт ФК «Астон Вилла»