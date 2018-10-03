Болельщик «Астон Виллы» во время матча бросил в главного тренера бирмингемцев Брюса кочан капусты

Фанаты нещадно критикуют тренера. Дело дошло до метания предметов.
Главный тренер «Астон Виллы» Стив Брюс продолжает подвергаться обструкции со стороны болельщиков в связи со слабыми результатами команды на старте сезона.
Во время матча с «Престон Норт Энд» в рамках 11-го тура английского Чемпионшипа (3:3) один из фанатов «вилланов» бросил в специалиста кочан капусты.
«К сожалению, этот поступок характеризует общество, в котором мы находимся. Никто никого не уважает. Вся эта ситуация – это полное неуважение ко мне. Меня всегда отличало желание засучить рукава и работать. Я всегда буду стремиться вперёд», — заявил Брюс.
«Астон Вилла» после 11 туров занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от лидирующего в первенстве «Лидс Юнайтед» на семь очков.
Источник: BBC