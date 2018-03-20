Боксер Флойд Мэйвезер хочет купить «Ньюкасл» и пригласить туда Криштиану Роналду

Автор: Евгений Морозов 0

Боксер Флойд Мэйвезер-младший рассказал, что рассматривает возможность приобретения английского «Ньюкасла». Спортсмену нравится Ньюкасл-апон-Тайн.

«В этом городе отличные люди, которые умеют устраивать праздник. И в клубе играют хорошие ребята. Сейчас думаю над тем, не инвестировать ли деньги в «сорок». Мои люди изучат, можно ли на этом заработать.

Что касается Криштиану Роналду, то давно с ним дружу и, если все сложится, рассчитываю пригласить его в «Ньюкасл», – сказал боксер.

Мэйвезер за карьеру не проиграл ни одного боя.

Фото: Global Look Press
Источник:  Marca

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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