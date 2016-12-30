«Бока Хуниорс» вернет «Шанхай Шеньхуа» 43 млн фунтов, если Тевес уедет из Китая через год

Нападающий «Шанхай Шеньхуа» Карлос Тевес может через год вернуться в «Бока Хуниорс». Китайцы заплатили за трансфер 32-летнего аргентинца 71 миллион фунтов.

Китайцы заплатили за трансфер 32-летнего аргентинца 71 миллион фунтов.

В соглашении между клубами прописана сумма отступных на тот случай, если Тевес захочет досрочно вернуться в Аргентину. «Бока Хуниорс» вернет 60% суммы – 43 миллиона.

Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой 32 миллиона фунтов в год.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com