«Бока Хуниорс» вернет «Шанхай Шеньхуа» 43 млн фунтов, если Тевес уедет из Китая через год

Нападающий «Шанхай Шеньхуа» Карлос Тевес может через год вернуться в «Бока Хуниорс». Китайцы заплатили за трансфер 32-летнего аргентинца 71 миллион фунтов.
Китайцы заплатили за трансфер 32-летнего аргентинца 71 миллион фунтов.
В соглашении между клубами прописана сумма отступных на тот случай, если Тевес захочет досрочно вернуться в Аргентину. «Бока Хуниорс» вернет 60% суммы – 43 миллиона.
Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой 32 миллиона фунтов в год.
Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com