«Бока Хуниорс» вернет «Шанхай Шеньхуа» 43 млн фунтов, если Тевес уедет из Китая через год

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Нападающий «Шанхай Шеньхуа» Карлос Тевес может через год вернуться в «Бока Хуниорс». Китайцы заплатили за трансфер 32-летнего аргентинца 71 миллион фунтов.

Китайцы заплатили за трансфер 32-летнего аргентинца 71 миллион фунтов.

В соглашении между клубами прописана сумма отступных на тот случай, если Тевес захочет досрочно вернуться в Аргентину. «Бока Хуниорс» вернет 60% суммы – 43 миллиона.

Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой 32 миллиона фунтов в год.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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