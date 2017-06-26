Благотворительная организация Лионеля Месси скрыла доходы от государства

Автор: Алена Груздева 1

Месси

У Лионеля Месси есть фонд по оказанию помощи детям. По информации испанских СМИ, организация скрыла от налоговых служб Аргентины минимум 10 млн евро прибыли.

Сообщается, что в период с 2007 по 2015 год организация не декларировала значительную часть своей прибыли. В использовании финансовых достижений фонда в частных целях подозреваются форвард «Барселоны» Лионель Месси и его отец.

В течение нескольких лет отец и сын регистрировали в Аргентине фирмы с названием, идентичным фонду, но различными банковскими счетами. В 2009 году в Росарио был открыт офис фонда, который зарегистрирован в Испании в качестве общественной организации.

Фото: Global Look Press
Источник: ABC

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