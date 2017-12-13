«Лига Ставок» стала официальной букмекерской компанией сборной России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) перед стартом Кубка Первого канала заключила пятилетний спонсорский договор с букмекерской компанией «Лига Ставок». В подписании соглашения участвовали первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский.

«Для нас это не только большая честь, но и большая ответственность. Мы не ставили особо никаких условия, в основном соглашались, потому что сборная России по хоккею – это команда номер один в стране, — заявил в интервью еженедельнику «Футбол. Хоккей» президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский. — Мы можем это измерить медалями, завоеванными нашими хоккеистами на чемпионатах мира, на Олимпиадах, а также популярностью у российских болельщиков. Со времен моего детства, со времен СССР, хоккей был самым популярным видом спорта в стране».

Сборная России по хоккею тренируется без спешки #футболхоккей #хоккей #сборнаяроссии #ftbl #ftbl60 A post shared by Еженедельник «Футбол» (@ftbl60) on Dec 13, 2017 at 1:09am PST

Также Юрий Красовский отметил, что на Олимпиаде, где наша сборная по решению МОК будет выступать под нейтральным флагом, все равно все будут знать, что это национальная команда Российской Федерации: «Мы понимаем давление на эту ситуацию из заграницы. Но спорт для нас – это наша гордость.

Мы гордимся нашими спортсменами, которые отдают всю свою жизнь спорту: режим, воля, целеустремленность. И эти русские качества будут соревноваться на Олимпиаде. И, конечно, все болельщики знают – это наши спортсмены. Мы знаем, что это сборная Российской Федерации».

«Мы рады, что у нас появился новый партнер. Это рыночная компания, никак не связанная с государственным финансированием. Это поможет нам развивать все девять сборных, от объема инвестиций зависит будущее нашего хоккея, — прокомментировал договор с «Лигой Ставок» Роман Ротенберг. — Соглашение долгосрочное — оно рассчитано на пять лет».

В сборной России по хоккею все уважаемые люди #футболхоккей #хоккей #сборнаяроссии #ftbl #ftbl60 A post shared by Еженедельник «Футбол» (@ftbl60) on Dec 13, 2017 at 1:30am PST

Кубок Первого канала 2017 — хоккейное соревнование в рамках хоккейного Евротура сезона-2017/2018. Пройдет с 13 по 17 декабря в Москве в Ледовом дворце Парка Легенд. В турнире примут участие шесть команд. Помимо традиционных участников Евротура – России, Швеции, Финляндии и Чехии в турнире сыграют национальные сборные Канады и Южной Кореи.

Роман Ротенберг рассказывает на пресс-конференции Кубка Первого канала о том, что у сборной России нет проблем #футболхоккей #кубокпервогоканала #хоккей #ftbl #ftbl60 A post shared by Еженедельник «Футбол» (@ftbl60) on Dec 13, 2017 at 12:51am PST

Хоккейный турнира XXIII Зимних Олимпийских игр пройдет с 10 по 25 декабря в Республике Корея, городе Пхенчхан.

Напомним, букмекерская контора «Лига Ставок» также является партнером: Единой лиги ВТБ, Всероссийской федерации волейбола, Федерации гандбола России, Российской Федерации Баскетбола, Союза биатлонистов России, Российской шахматной федерации, Российского футбольного союза, Национальной федерации бадминтона России, Союза смешанных боевых единоборств «ММА» России, Федерации по хоккею с мячом России, Федерации тенниса России, Федерации настольного тенниса России, а также генеральным партнером чемпионата России по футболу.

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