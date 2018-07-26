Бизнесмен Кахи Жордания покупает голландский «Ден Босх»

Кахи Жордания, основатель и владелец российской нефтетрейдинговой компании «Ойл Энерджи Групп», достиг договоренности о приобретении голландского клуба «Ден Босх». Контракт включает в себя приобретение Жордания 99.9% акций.

Переговоры о продаже «Ден Босха» начались в апреле 2018 года. В начале текущей недели стороны окончательно согласовали параметры сделки и подписали контракт, который должен получить одобрение в Королевском футбольном союзе Голландии (DUTCH FOOTBALL ASSOCIATION KNVB).

Полная информация о новом владельце будет направлена в Королевский футбольный союз в ближайшее время. После ее изучения Кахи Жордания лично встретится с представителями организации для презентации планов развития клуба. Менеджмент клуба, а также Фонда сохранения профессионального футбола города Хертогенбос (The Foundation for Preservation Professional Football ’s-Hertogenbosch) и Королевский футбольный союз Голландии были поставлены в известность о сделке с самого начала переговоров. Решение клуба и его акционеров о привлечении акционера-иностранца было воспринято всеми сторонами позитивно.

Для Кахи Жордания покупка клуба является долгосрочной имиджевой инвестицией. Семья бизнесмена исторически связана с футболом. Комментируя сделку, Кахи Жордания заявил: «Я вырос в футбольной семье и с раннего детства «болею» футболом. В домашнем кругу голландский футбол всегда был эталоном профессионализма и спортивной эстетики, он близок мне по духу и спортивному азарту. Мой отец восемь лет назад приобрел голландский ФК «Витесс», а сегодня я остановил свой выбор на ФК «Ден Босх». Это решение является плодом долгой и кропотливой работы, анализа возможностей развития и переговоров с экспертами и участниками рынка».

«Мы подошли к вопросу развития клуба комплексно, оценили привлекательность города, возможность инвестиций в инфраструктуру стадиона и близлежащих территорий, организацию городских мероприятий, посвященных клубу. Это потрясающий футбольный клуб с богатой историей, с преданными фанатами, поэтому мы пришли к выводу, что ФК «Ден Босх» обладает лучшим потенциалом развития среди аналогичных предложений на рынке, — отмечает Жордания. — Стратегия развития клуба носит долгосрочный характер и будет включать в себя значительное улучшение инфраструктуры клуба. Наша задача – сделать на базе ФК «Ден Босх» глобальный проект, точку притяжения для игроков, фанатов, органов власти, партнеров, жителей и гостей города, а в будущем и для всех любителей футбола. Уверен, это позволит нам всем вместе наблюдать за успехами клуба на футбольном поле. Я с большим уважением отношусь к работе Королевского футбольного союза Голландии и готов предоставить всю необходимую для одобрения сделки информацию. Хотелось бы, чтобы игроки и менеджмент, преданные фанаты, жители города и люди, неравнодушные к футболу, объединились вокруг будущего клуба. Тогда мы увидим по-настоящему яркое событие в мире футбола, которое будет радовать каждого».

Менеджмент клуба и Кахи Жордания намерены соблюдать права, связанные с фирменным стилем клуба, включая его название, клубные цвета и местоположение. Соблюдение этих прав контролируется независимым советом.

Кахи Жордания, российский бизнесмен, основатель и владелец компании «Ойл Энерджи Групп» (ОЭГ). Бизнесмен вырос в Грузии, получил образование в Англии и Швейцарии. Кахи Жордания основал «Ойл Энерджи Групп» в 2014 году в качестве многопрофильной структуры, осуществляющей торговлю широким ассортиментом нефтепродуктов на внутреннем рынке России. Кроме торговых операций ОЭГ занимается хранением и логистикой нефтепродуктов, осуществляет экспертизу и авторский надзор за производством нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах усилиями собственной команды высококлассных технологов. Помимо ОЭГ, в контуре управления Кахи Жордания также находится компания СДО Логистика, оказывающая логистические услуги на рынке нефтепродуктов.

Футбольный клуб «Ден Босх», профессиональный футбольный клуб из города Хертогенбос, основан 18 августа 1965 года. Клуб является правопреемником ранее существовавшего клуба БВВ. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Де Влирт», его вместимость составляет 9 тыс. зрителей. В сезоне 2017/18 клуб выступал в Эрстедивизи — Первом дивизионе Нидерландов, заняв 11-е место.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»

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