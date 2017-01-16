Алексис Санчес признался в уклонении от уплаты налогов

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес признался, что, будучи игроком «Барселоны», уклонялся от уплаты налогов. Чилийский форвард был допрошен прокуратурой Испании посредством видеоконференции.

28-летний форвард использовал фирмы в Чили и на Мальте, тем самым избежав уплаты 587 тысяч евро в 2012 году и 395 тысяч евро в 2013-м. Сообщается, что Санчес уже отдал эти деньги в государственную казну Испании, при этом на него будет дополнительно наложен штраф.

Наказание в виде лишения свободы Алексису Санчесу не грозит.

Также сообщалось, что в уклонении от уплаты налогов в разное время обвинялись такие игроки «Барселоны», как Неймар, Лионель Месси и Самуэль Это’О.

Напомним, что чилиец выступал за каталонцев с 2011 по 2014 года. Всего в сине-гранатовой футболке нападающий провел 88 матчей и забил 38 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: AS