Билеты на матч между ЦСКА и «Зенитом» будут стоить от 1000 рублей

Сегодня было объявлено о продаже билетов на матч 18-го тура РФПЛ, в котором встретятся ЦСКА и «Зенит».Стали известны цены на разные места.

Так, самый дешевый билет можно приобрести за 1000 рублей. Места в данной категории расположены за воротами. Самая дорогая цена на билеты — 20 500 рублей. С сегодняшнего дня болельщики могут приобрести билеты на официальном сайте ЦСКА, а с 24 февраля — в кассах стадиона «армейцев».

Игра между московским и петербургским клубами состоится 4 марта на «Арене ЦСКА». Начало встречи — 16:30 по мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА