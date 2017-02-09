Билеты на матч между ЦСКА и «Зенитом» будут стоить от 1000 рублей

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Сегодня было объявлено о продаже билетов на матч 18-го тура РФПЛ, в котором встретятся ЦСКА и «Зенит».Стали известны цены на разные места.

Так, самый дешевый билет можно приобрести за 1000 рублей. Места в данной категории расположены за воротами. Самая дорогая цена на билеты — 20 500 рублей. С сегодняшнего дня болельщики могут приобрести билеты на официальном сайте ЦСКА, а с 24 февраля — в кассах стадиона «армейцев».

Игра между московским и петербургским клубами состоится 4 марта на «Арене ЦСКА». Начало встречи — 16:30 по мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Дмитрий Хомуха уволен из сборной России

РФПЛ. Зенит не смог выиграть у Терека

РФПЛ. «Амкар» и «Уфа» поделили очки

Добавить комментарий

Войти с помощью: 