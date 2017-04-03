Бибрас Натхо: «Спартак» может занервничать, если потеряет очки в ближайших двух-трех турах»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился впечатлениями от домашнего матча 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». Также израильский хавбек оценил шансы «армейцев» в чемпионской гонке.

«Все было под нашим контролем, но заключительные 20 минут матча мы немного «проспали», соперник смог нас придавить и забить гол. Самое главное, что мы смогли удержать победу. В домашних матчах мы являемся фаворитами, поэтому нам надо идти вперед, прижимать соперников к их воротам. Так случилось и в этом матче.

Поверил, что выиграем, только когда судья дал свисток об окончании матча. Что касается моего гола… В понедельник исполняется девять лет со смерти отца. Он всегда поддерживал меня, наставлял и помогал мне. Рад, что забил, посвящаю гол папе в качестве благодарности за все, что он для меня сделал.

Когда мы уходили на зимнюю паузу и отставание от лидера было девять очков, меня спрашивали: «Борьба окончена?» Но в российском чемпионате все возможно. В любом туре любая команда может выиграть или проиграть. Считаю, что, если в ближайшие два-три тура они потеряют очки, могут уже занервничать. Мы же сейчас не имеем права терять очки», — заявил Натхо.

После 21 тура ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на 3 очка, однако красно-белые сыграли на одну игру меньше.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА