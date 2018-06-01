Бибрас Натхо не договорился с ЦСКА о новом контракте

Автор: Михаил Серебряков 0

Bibras Natcho

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо стал свободным агентом. Он выступал в РФПЛ 8 лет.

30-летний израильский хавбек не договорился о новом контракте с московским клубом и продолжит карьеру в другой стране.

Натхо получил предложения от двух топ-клубов из Турции, но предпочитает переехать в Испанию.

В чемпионате России Натхо отыграл практически восемь лет с короткой паузой на выступление в ПАОК (2014). Он играл за «Рубин» (2010–2013) и ЦСКА (2014–2018).

С казанцами Натхо выигрывал Кубок и Суперкубок России, а с москвичами – чемпионат.

В этом сезоне Натхо провел 29 игр, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник:  Sport 5

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