Бибрас Натхо может стать игроком «Валенсии»

Израильский полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо может покинуть команду. Игроком интересуется именитый клуб Ла Лиги.

Руководство испанской «Валенсии» планирует приобрести 29-летнего хавбека в июле. Сообщается, что покупка Бибраса станет приоритетной задачей для «летучих мышей» в летнее трансферное окно. О сумме предполагаемого трансфера не сообщается.

В текущем сезоне Натхо провел за «армейцев» 16 матчей и забил два мяча. После 28 туров чемпионата Испании «Валенсия» набрала 30 очков и расположилась на 14-м месте в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Ichajes