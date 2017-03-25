Бибрас Натхо может стать игроком «Валенсии»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

РФПЛ. 16 тур. ЦСКА-"Оренбург", 2:0. 30 ноября 2016 года. Москва, Арена ЦСКА

Израильский полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо может покинуть команду. Игроком интересуется именитый клуб Ла Лиги.

Руководство испанской «Валенсии» планирует приобрести 29-летнего хавбека в июле. Сообщается, что покупка Бибраса станет приоритетной задачей для «летучих мышей» в летнее трансферное окно. О сумме предполагаемого трансфера не сообщается.

В текущем сезоне Натхо провел за «армейцев» 16 матчей и забил два мяча. После 28 туров чемпионата Испании «Валенсия» набрала 30 очков и расположилась на 14-м месте в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Ichajes

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