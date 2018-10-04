Беспроигрышный тур Лиги Европы для российских клубов, Игорь Акинфеев пропустит следующий матч ЛЧ, Неймар повторил достижение Кака. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 октября.
1. Лига Европы. 2-й тур. «Спартак» сыграл вничью с «Вильярреалом», «Краснодар» одержал волевую победу над «Севильей», «Зенит» обыграл «Славию»
2. Криштиану Роналду пропустит игры за сборную Португалии не из-за изнасилования
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил не играть за сборную Португалии до конца года.
3. Гарет Саутгейт продлил контракт со сборной Англии
Новое соглашение 48-летнего специалиста будет рассчитано до 2022 года.
4. Игорь Акинфеев пропустит один матч Лиги Чемпионов
32-летний вратарь получил красную карточку в матче против мадридского «Реала».
5. Неймар догнал Кака по голам в Лиге чемпионов
Нападающий забил уже свой 30 гол в этом турнире.
Фото: Официальный сайт «Спартака»