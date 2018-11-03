Беспроигрышная серия «Атлетико», проблемы «Реала», доминирование «Барселоны». Анонс трансляций матчей на выходные

Читайте «Футбол» и смотрите футбол! Сайт ftbl.ru покажет лучшие матчи чемпионата Испании, а также отечественную экзотику — встречу ПФЛ. Что нового придумает «Барселона» без Месси? Прекратятся ли проблемы «Реала» без Лопетеги? Возглавит ли «Севилья» турнирную таблицу? Все это вы узнаете в наших трансляциях. Приятного просмотра!

3 ноября. 15:00.

Чемпионат Испании. 11-й тур

«Леганес» — «Атлетико»

Беспроигрышная серия «Атлетико» в Ла Лиге достигла семи матчей, и мадридцы всего в двух очках от вершины таблицы. За этот отрезок «кольчонерос» пропустили всего два мяча. «Леганес» идет в зоне вылета и одержал всего две победы с начала сезона. Но при этом «огуречные» потерпели лишь одно поражение в родных стенах и обыграли «Барселону» (2:1).

Трансляция матча

3 ноября. 18:15.

Чемпионат Испании. 11-й тур

«Реал» — «Вальядолид»

Мадридский «Реал» проиграл четыре из пяти последних матчей в Ла Лиге. А последнюю победу в чемпионате Испании «сливочные» отпраздновали еще 22 сентября. Вполне логичным решением стало увольнение Хулена Лопетеги с поста главного тренера мадридцев. Беспроигрышная серия «Вальдолида» в Ла Лиге достигла шести встреч и сейчас они опережают в таблице своего соперника.

Трансляция матча

3 ноября. 22:45.

Чемпионат Испании. 11-й тур

«Райо Вальекано» — «Барселона»

Даже в отсутствие Лео Месси каталонцы окончательно преодолели сентябрьский кризис и единолично возглавили турнирную таблицу. Но сразу четыре команды располагаются на расстоянии трех очков от «Барселоны», поэтому «сине-гранатовым» важно идти без потерь. «Райо Вальекано» идет в хвосте турнирной таблицы, а свою единственную победу они одержали еще в середине сентября над другим дебютантом Примеры — «Уэской» (1:0).

Трансляция матча

4 ноября. 15:00.

ПФЛ. Группа «Урал-Приволжье»

«Нефтехимик» – «Волга»

Нижнекамская команда занимает 1-е место в таблице с 35 очками после 14 матчей. У «Нефтехимика»11 побед, 2 ничьих и 1 поражение. «Волга» располагается на 3-й позиции с 27 баллами, в активе ульяновской команды 8 побед, 3 ничьих, 4 поражения.

Трансляция матча

4 ноября. 20:30.

Чемпионат Испании. 11-й тур

«Реал Сосьедад» — «Севилья»

В последних шести матчах чемпионата Испании «Севилья» одержала пять побед, споткнувшись лишь на «Камп Ноу». Эти результаты помогли команде взобраться в топ-3 с отставанием всего в два очка от лидирующей «Барселоны». А вот «Реал Сосьедад», традиционно для самого себя последних лет, вновь болтается в середине таблицы. По итогам этого тура баски с одинаковым успехом могут как подняться в первую десятку, так и опуститься ближе к зоне вылета.

Трансляция матча

4 ноября. 22:45.

Чемпионат Испании. 11-й тур

«Бетис» — «Сельта»

«Бетис» потерпел поражения в трех последних матчах Ла Лиги и откатился во вторую половину таблицы. Куда лучше дела у команды складываются в Лиге Европы, где севильцы занимают первое место в своей группе после трех туров. Но если они хотят и в следующем сезоне выступить в еврокубках, выправлять турнирное положение в Примере нужно уже сейчас. «Сельта» — синоним слова «нестабильность» в Ла Лиге. В прошлом туре хет-трик Яго Аспаса помог «кельтам» разгромить «Эйбар», но до этого клуб из Виго не побеждал в шести матчах Ла Лиги кряду.

Трансляция матча

Фото: Global Look Press, ФК «Волга»

Источник: Еженедельник «Футбол»

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