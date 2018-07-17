«Бешикташ» просит у «Атлетико» € 35 млн за защитника сборной Хорватии Домагой Виду

Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида может стать игроком мадридского «Атлетико». Если оба клуба смогут достигнуть договоренности о переходе хорвата.
Сообщается, что турецкий клуб хочет получить за игрока не менее € 35 млн.
В прошедшем сезоне 29-летний хорватский защитник сначала выступал за киевское «Динамо», а в январе стал игроком «Бешикташа». В общей сложности он сыграл 27 матчей и забил 3 гола.
Вида перешел в «Бешикташ» в декабре 2017 года на правах свободного агента.
Ранее в СМИ появилась информация, что им интересуется «Ливерпуль».
Фото: Global Look Press
Источник: Goal