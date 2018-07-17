«Бешикташ» просит у «Атлетико» € 35 млн за защитника сборной Хорватии Домагой Виду

Автор: Михаил Серебряков 0

Вида

Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида может стать игроком мадридского «Атлетико». Если оба клуба смогут достигнуть договоренности о переходе хорвата.

Сообщается, что турецкий клуб хочет получить за игрока не менее € 35 млн.

В прошедшем сезоне 29-летний хорватский защитник сначала выступал за киевское «Динамо», а в январе стал игроком «Бешикташа». В общей сложности он сыграл 27 матчей и забил 3 гола.

Вида перешел в «Бешикташ» в декабре 2017 года на правах свободного агента.

Ранее в СМИ появилась информация, что им интересуется «Ливерпуль».

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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